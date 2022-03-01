الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد لاجئى أوكرانيا لأكثر من 4 ملايين خلال أشهر

جدة - نرمين السيد - طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء بجمع 1.7 مليار دولار أمريكى لصالح أوكرانيا على وجه السرعة، مشيرة إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين فى الدول المجاورة، سيبلغ أكثر من 4 ملايين لاجيء خلال الأشهر المقبلة يحتاجون للحماية والمساعدة.





وذكرت المفوضية - فى بيان نشر على موقعها الإلكترونى - أن الأمم المتحدة والشركاء فى المجال الإنسانى أطلقوا اليوم نداءات طوارئ لتنسيق مجموع 1.7 مليار دولار أمريكى لتقديم الدعم الإنسانى على وجه السرعة للأشخاص فى أوكرانيا واللاجئين منهم للبلدان المجاورة.

وأكدت أن "تصعيد النزاع أدى إلى زيادة فورية وحادة فى الاحتياجات الإنسانية، مع تعطل الإمدادات والخدمات الأساسية وفرار المدنيين من القتال".

وتقدر المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن 12 مليون شخص داخل أوكرانيا سيحتاجون إلى الإغاثة والحماية، بينما قد يحتاج أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكرانى إلى الحماية والمساعدة فى البلدان المجاورة خلال الأشهر المقبلة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة، مارتن جريفيث - عبر البيان - "إن العائلات التى لديها أطفال صغار إما تحتمى داخل الأقبية ومحطات مترو الأنفاق أو تركض للنجاة بحياتها على وقع أصوات الانفجارات المرعبة وصافرات الإنذار".

وأضاف جريفيث : "أعداد الضحايا آخذة فى الارتفاع بسرعة، هذه أحلك ساعة بالنسبة لشعب أوكرانيا، نحن بحاجة لتكثيف استجابتنا الآن لحماية حياة وكرامة الأوكرانيين".

وقدر بيان المفوضية، أن النداء العاجل يسعى إلى توفير "1.1 مليار دولار لمساعدة 6 ملايين شخص داخل أوكرانيا لمدة ثلاثة أشهر بشكل أولى".