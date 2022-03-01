دونيتسك: تدمير مقر تجمع القوات المسلحة الأوكرانية ”الشمال” ومقتل ضباطه

أكد نائب قائد قوات دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين، مقتل العميد ديمتري كراسيلنيكوف قائد مجموعة "الشمال" الأوكرانية وعدد من الضباط نتيجة لعملية نفذتها قوات دونيتسك على مقرهم.

وقال: "نتيجة للأعمال المشتركة الناجحة للقوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، تم تدمير مقر مجموعة (الشمال) العملياتية والتكتيكية، ونتيجة لذلك قتل معظم ضباط المقر".

وأضاف: "من بين القتلى قائد مجموعة (الشمال) الأوكرانية العميد كراسيلنيكوف، بالإضافة إلى ذلك، أصيب قائد مجموعة (الشرق) الفريق يوري سودول بجروح خطيرة، وأنه حسب المعلومات الواردة من ماريوبل تم نقله بواسطة مروحية، كما قتل قائد اللواء 53 العقيد دميتري تيتينكو".

وأعلنت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، يوم 17 فبراير الماضي، أن القوات الأوكرانية نفذت أعنف قصف خلال الأشهر الأخيرة، حيث ألحق أضرار بعدد من مرافق البنية التحتية المدنية، فضلا عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.