وسائل إعلام: لوكاشينكو طلب من بوتين نشر ”إس-400” في بلاده

طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من نظيره الروسي فلاديمير بوتين تزويد مينسك بصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي.

وذكرت الوكالة أنه سبق وتم نشر منظومة من هذه الصواريخ في مقاطعة غوميل جنوب شرق بيلاروس، فيما من المقرر نشر ثانية غربي العاصمة، "كي لا تقتصر حمايتها على مينسك وحدها".

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