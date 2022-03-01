نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف تسجيل بكالوريا أحرار 2022 وفق مواعيد وزارة التربية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد التسجيل في امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا للعام الدراسي الحالي 2022 كما أوضحت الوزارة أيضا آلية التسجيل وإيداع ملف بكالوريا أحرار وفقاً للتعليمات الصادرة لجميع التلاميذ في المدارس والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وأضافت أن التسجيل للمترشحين الأحرار سيتم من خلال خدمات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر روابط التسجيل التي أعلنت عنها الوزارة.

موعد تسجيلات اجتياز امتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط للمتمدرسين الاحرار

أكدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن المؤسسات التربوية سوف تتولى تسجيل التلاميذ للمرحلتين المتوسطة والبكالوريا، وذلك بهدف تخفيف الضغط على أولياء الأمور، وتجنب الأخطاء عند تنفيذ عملية التسجيل ولحل المشاكل والصعوبات التي يواجهها التلاميذ عند التسجيل بأنفسهم، وأعلنت الوزارة أيضاً أن تسجيل التلاميذ خلال العام الدراسي الحالي أصبح أسهل بسبب النظام المعلوماتي الرقمي وجهود التحسين الآلي للمعلومات، والخدمات التعليمية في كافة المدارس الجزائرية.

إيداع ملف تسجيل بكالوريا أحرار 2022

أفاد البلاغ الوزاري الموجه للمؤسسات التعليمية الجزائرية أن تسجيل التلاميذ الأحرار المترشحين إلى اجتياز اختبارات مرحلة البكالوريا سيكون عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك من خلال روابط مخصصة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الجزائرية، وذكرت الوزارة الأوراق المطلوبة، وحقوق التسجيل المالية للحاصلين على شهادة البكالوريا.

ملف تسجيل بكالوريا أحرار 2022

بعد التعرف على آلية تسجيل ملف بكالوريا أحرار يجب التعرف على الأوراق المطلوب استخراجها والرسوم المالية المطلوبة لتقديم الملف، والتي تتمثل فيما يلي:-

استمارة التسجيل الذي يتم استخراجها من رابط الديوان الوطني للامتحانات مصحوبة بمصادقة من الطبيب.

وثيقة أصلية للشهادة المدرسية الخاصة بالمترشح.

إحضار بيان إقامة.

سداد الرسوم المالية المطلوبة، وهي خمسة آلاف دينار جزائري للحاصلين على البكالوريا، وثلاثة آلاف دينار لغير الحاصلين.

إحضار ظرف به طابع بريدي مكتوب به عنوان المترشح.

وسوف تتكفل المؤسسة التعليمية التابعة للوزارة باستخراج استمارة التسجيل للمرشحين دون إقحام الطلاب لتنفيذ خدمة التسجيل على رابط الديوان الوطني لذلك على الطلاب إحضار الوثائق والأوراق اللازمة لاستكمال ملف التسجيل.