كيفية التسجيل في تيسرت منصة احسان 1443 والشروط المطلوبة

كيفية التسجيل في تيسرت منصة احسان التي يقوم الكثير من المواطنين السعوديين المتعسرين بالبحث للوصول لتحسين حالتهم الاجتماعية وظروف المعيشة وتسديد الديون لغير القادرين وتواجد الحب والتعاون بين المواطنين بعضها لبعض مساعدة الغني بالتبرع للأنصاف الفقير وحب المواطنين لوطنهم وفي هذا المقال نتناول في سطور كيفية التسجيل وشروط التسجيل.

كيفية التسجيل في تيسرت منصة احسان

يتم التسجيل في ذلك تيسرت عن طريق اتباع الخطوات التالية:



الدخول علي الرابط الرسمي لمنصة تيسرت عن طريق بحث جوجل.

يتم اختيار ايقونة تسجيل جديد.

القيام بتسجيل وكتابة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن والتأكد من صحة كافة البيانات.

اختيار البند او المحتوي الذي يتم تقديم أعانتك له.

يتم بعدها مراجعة بياناتك ويلزم توافر وانطباق جميع الشروط الخاصة بك.

بعدها يتم استقبال التبرعات الخاصة بك.

كيفه الاستفادة من خدمة تيسرت

صدور أمر قضائي من المحكمة التنفيذية لتسديد الدين وان يكون مضي مدة اكثر من عام ويلزم أن لا يوجد أوامر تنفيذ قضائي اخرى صادرة علية.

يجب أن يتمتع المواطن بالجنسية السعودية للاستفادة من الضمان الاجتماعي.

المبلغ المستحق لا يزيد عن قيمة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي.

طريقة التبرع لتيسرت منصة احسان

نقوم أولا بالدخول علي المنصة تيسرت احسان من خلال الأنترنت عن طريقة كتابة الرابط. الضغط بالمواس أو انتر علي اختيار تبرع الآن. يتم القيام باختيار الجهة التي تريد التبرع لها حسب رغبتك. يمكنك كا متبرع أن تختار مآبين خدمة فرجت وخدمة تيسرت وخدمة الإغاثة. يتم أدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتبرع بكل صحية. الدفع يتم عبر البنك بصورة إلكترونية لذلك يجب كتابة رقم الحساب البنكي وبعدها تستكمل باقي الخطوات حتي يتم عملية التبرع.

شروط التسجيل في المنصة تيسرت