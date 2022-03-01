موسكو: طرد 12 دبلوماسيا روسيّا لدى الأمم المتحدة لن يمر بلا رد

جدة - نرمين السيد - وأكدت "زاخاروفا"، بحسب "روسيا اليوم"، أن هذه الخطوة تصعيد متعمد ومثير للسخرية فى مستوى العلاقات الروسية الأمريكية. وقالت إن الخطوة الأمريكية هذه تمثل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها. وذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن مستمرة بتدمير أسس العلاقات بشكل كامل، إضافة إلى تقويض الدور المركزى للأمم المتحدة فى محاولة لفرض "النظام العالمى القائم على القواعد" سيئ السمعة الذى تمليه الولايات المتحدة وأتباعها. وقالت إن التوقيت والمغزى من هذه الخطوة العدائية واضحان بالنسبة لموسكو لزيادة الضغط والابتزاز والترهيب وإضعاف موقفنا، وحرماننا من فرصة العمل بشكل كامل فى المنظمة الدولية.

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