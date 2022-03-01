كندا تقدم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن كندا متحدة مع المتضررين من النزاع فى أوكرانيا، وهو سبب الإعلان عن 100 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لمساعدة الشركاء ذوى الخبرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا على الأرض فى أوكرانيا والبلدان المجاورة.
وأشار البيان إلى أن الدعم يساعد فى توفير الخدمات الصحية الطارئة (بما فى ذلك رعاية الصدمات) والحماية ودعم السكان النازحين والخدمات الأساسية المنقذة للحياة مثل المأوى والمياه والصرف الصحى والغذاء.
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