عاجل- كندا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

جدة - نرمين السيد - وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الوزراء اليوم، بحسب ما أكدت قناة "سى تى فى" الكندية.

وذكرت القناة أن الإجراء المذكور سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.