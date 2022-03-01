محلل روسي: موسكو ستضرب مراكز القرار في واشنطن وأوروبا لو قامت حرب...

قال الدكتور مسلم شعيتو، المحلل السياسي من روسيا، إن حديث وزير الخارجية سيرجي لافروف عن طلبات روسيا نزع أمريكا الأسلحة النووية الموجودة في أوروبا؛ هو ما تحدث فيه الرئيس بوتين منذ فترة كبيرة.

وأضاف شعيتو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن موسكو ترفض الأعمال التي تحدث في أوروبا لزعزعة الأمن الروسي، مؤكدًا أنه حال قامت أوروبا وواشنطن بشن حرب على روسيا «الحرب ستبدأ من النهاية ستضرب (روسيا) مراكز القرار في الولايات المتحدة وأوروبا؛ ولن يبقى هناك حرب طويلة مملة».

وتابع أنه لا توجد مشاكل أمام الروس في أوكرانيا؛ لأن روسيا تخوض حربًا بطريقة مختلفة «لن تدخل مدن أو تقصف البنية التحتية؛ ولذلك ستسير الحرب ببطء»، معتبرًا ضرب التلفزيون الأوكراني «شئ طبيعي لأنه يبث أكاذيب تعوق عودة السلم بين الدولتين».

وأوضح أن الإعلام الغربي يعتمد الأكاذيب وقلب الحقائق التي اعتمدها في العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان، مؤكدًا أن الصادرات الروسية وأسواقها ستبقى مفتوحة أمام الدول التي تتعامل مع موسكو «وأوروبا أكبر خاسر من العقوبات»، مؤكدًا أنه لا يمكن طرد روسيا من مجلس الأمن؛ لأنها ستستخدم حق الفيتو أمام هذا القرار.