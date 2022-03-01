نشرت مواقع وصفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرتل عسكري شيشاني، يستعد لدخول أوكرانيا، للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة هناك.
ويظهر في الفيديو جنود وآليات عسكرية من الشيشان، تستعد لدخول أوكرانيا.
ولم يكشف المقطع عن أي تفاصيل تتعلق بالمنطقة التي صور فيها الفيديو.
وأعلن رمضان قديروف زعيم الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يوم الثلاثاء، أن جنديين من الشيشان قتلا في أوكرانيا وأصيب ستة، وفقما نقلت "رويترز".
وكان قديروف قد دعا المواطنين الأوكرانيين للتخلص من قياداتهم، مؤكدا اتخاذ فلاديمير بوتن القرار الصائب، الذي سيحول دون وقوع أي هجمات على روسيا مصدرها أوكرانيا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات التي قالوا إنها لعملية تعبئة مقاتلين من الشيشان، جاءت تلبية لدعوة قديروف بالقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو: آليات وجنود شيشان يدخلون معركة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.