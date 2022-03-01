جدة - نرمين السيد - وأضافت المحكمة، فى بيان صدر عن المنظمة على موقعها الإلكترونى: "يأتى ذلك فى أعقاب قيام أوكرانيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية يوم الأحد بشأن "نزاع يتعلق بتفسير وتطبيق وتنفيذ اتفاقية عام 1948 ومنع المعاقبة على جرائم الإبادة الجماعية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدل الدولية: عقد جلسات استماع فى 7 و 8 مارس حول الحرب فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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