عاجل- أول شركة روسية تعلن إفلاسها بعد العقوبات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قالت سيلفيا تالمان غوت المديرة الاقتصادية فى الشركة التى تتخذ سويسرا مقرا لها إن مشروع "السيل الشمالى 2" أصبح متعثرًا بسبب العقوبات الأمريكية.

وأشارت إلى أنه تم تسريح 106 موظفين من الشركة، وأضافت فى تصريح لموقع BLICK الألمانى أن هذه الخطوة ليست تسريحا جماعيا للموظفين، وإنما تندرج تحت أحكام الإفلاس.

و"السيل الشمالى-2" هو مشروع روسى لمد أنبوبى غاز طبيعى يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا من ساحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس، قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالى-2" مع روسيا، ردًا على اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتى دونيسك ولوغانسك عن أوكرانيا.