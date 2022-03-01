نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث توكلنا إلى النسخة الجديدة للاستفادة من خدمات توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث توكلنا الجديد، تم توفير نسخة جديدة من تطبيق توكلنا الصحي بالسعودية ويرغب المستخدمين في الحصول على النسخة الجديدة لأنها تعتبر حل نهائي لأي مشكلات تقنية تقابل مستخدمي تطبيق توكلنا في الفترة الحالية، كما أنها يضيف لهم عدة مزايا أخرى ويسهل عليهم الحصول عليها بالإضافة لكونه مفيدًا أيضًا بالنسبة للحكومة السعودية في رصد أعداد الحالات المصابة بالفيروس وتحديث بيانات المصابين وبيانات الفيروس وما إلى ذلك، لهذا نعرفكم على كيفية تحديث تطبيق توكلنا للنسخة الجديدة 2022.

نسخة تطبيق توكلنا الجديدة لعام 2022 وضرورة التحديث

هناك أهمية كبيرة من تحديث تطبيق توكلنا للإصدار الأخير وهو الإصدار الحديث وقد أوضح حساب تطبيق توكلنا الرسمي على منصة تويتر تلك الأهمية وأعلن أنه تم توفير نسخة توكلنا الجديدة المناسبة مع كافة أنواع الهواتف الحديثة سواء كان آيفون أو أندرويد، فمن خلال تحديث تطبيق توكلنا يتم حل المشكلات التي تواجه المستخدمين في التطبيق.

ونظرًا لكبر عدد مستخدمي تطبيق توكلنا والذين يصل عددهم إلى 17 مليون شخص في السعودية ما بين مواطن ومقيم فإن الاستخدام الدائم للتطبيق والضغط عليه يحتاج إلى التحديث من فترة لأخرى من أجل استمرار التطبيق بنفس الجودة والخدمات المميزة لذلك فإننا نجد أن توكلنا من أكثر التطبيقات الشهيرة في المملكة وأكثرها استخدامًا على الرغم من إطلاقه من مدة قصيرة بعدما انتشر وباء كورونا.

كيفية تحديث تطبيق توكلنا

بعد تأكيد حساب تطبيق توكلنا على ضرورة تحديث التطبيق فقد تم توضيح خطوات التحديث المطلوبة لتنزيل النسخة الجديدة من توكلنا على الجوال وهي متاحة بإصدارات مختلفة لكي تتلائم مع جميع الهواتف ويتم التحديث كالآتي:

فتح المتجر الموجود على الهاتف سواء إذا كان أندرويد أو ايفون. ومن ثم البدء في البحث عن تطبيق توكلنا في المتجر حتى نجده. إذا كان المستخدم قام بتنزيل التطبيق بالفعل فعليه بالضغط على زر التحديث من أجل الحصول على النسخة الجديدة. أما إذا لم يقم بالتنزيل من قبل فعليه بتحميل التطبيق أولًا ثم التحديث.

ومن ثم تكون النسخة الحديثة من توكلنا متاحة على الجوال ويمكن الانتفاع من كافة خدمات توكلنا مثل حجز موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا.