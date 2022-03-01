طرق تطيل من عمر طاقة بطارية هاتف الآيفون ونصائح الحفاظ على الشحن

طرق تطيل عمر بطارية الآيفون، نظرًا لأننا في العصر الحالي لا يمكننا الاستغناء عن استخدام الهاتف في العديد من المجالات والنواحي على مدار اليوم وأبسط مثال هو التواصل مع غيرنا للضرورة فإننا يجب أن نهتم بما يحافظ على بطارية الهاتف إذ أن نفاذ بطارية الهاتف قد يسبب عطل كبير في تأدية الخدمات الراغبين بها، وخاصةً مستخدمي هواتف آيفون لأنها سريعًا ما تنفذ بطاريتها ولا تبقى لفترة طويلة مع الشخص، ولهذا بالنسبة لمستخدمي بطاريات أيفون إليكم في السطور القادمة طرق تزيد عمر بطارية الهاتف لوقت أطول.

طرق تطيل عمر بطارية الآيفون بعد شحنها

نظرًا لأن بطاريات أيفون سريعًا ما تنفذ فإن مجلة PCMG المتخصصة في مجال التقنية والإلكترونيات قد ذكرت عدة طرق من أجل الاستفادة من شحن البطارية لفترة أطول من المعتاد ومنها:

تقليل سطوع شاشة الهاتف إذ أن السطوع يقوم بسحب الكثير من طاقة البطارية فيجعلها تنفذ أسرع ويتم ضبط السطور بطريقة بسيطة أما من خلال شريط التمرير لسطوع الشاشة الموجود عند سحب الشاشة لأسفل أو من خلال إعدادات الهاتف. تفعيل وضع حفظ الطاقة على الهاتف فهي من المزايا التي توقف أي استنفاذ جانبي للبطارية في أي تطبيقات لا يتم استخدامها حاليًا مع العلم أن هذا الوضع يتم تفعيله بصورة مباشرة بمجرد أن تصل بطارية الهاتف لنسبة 20% تقريبًا وهي تتواجد إما في الشريط الموجود عند سحب الشاشة لأسفل أو من إعدادات البطارية. وقف تشغيل الموقع من الهاتف فهي خدمة تستخدم فقط إذا كان المستخدم يرغب في معرفة موقع ما ولكن ما دون ذلك فيتم إيقافها لعدم سحب المزيد من طاقة البطارية.

نصائح تزيد عمر بطارية آيفون

والنقاط الآتية تساعد بشكل كبير في زيادة عمر بطارية الهاتف لضمان بقائها مشحونة لأطول فترة: