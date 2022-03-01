نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة نجاح وكفاح رامي أبو غزالة مؤسس سلسلة مطعم البيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة قصة نجاح رامي أبو غزالة، أبو غزالة مالك أشهر سلسلة مطاعم لتقديم الوجبات السريعة في السعودية مطاعم البيك حيث تصدرت قائمة المطاعم المفضلة للعديد من الأشخاص في الخليج وقد أصبح البيك في المركز السادس عالميًا في تقديم الوجبات السريعة، ولكن كيف تمكن رامي أبو غزالة وأخيه من تحويل متجر صغير إلى عدة أفرع منتشرة في كل مكان بالمملكة ونعرفكم اليوم على قصة نجاح رامي أبو غزالة.

قاعدة رامي أبو غزالة الذهبية للنجاح

“اللَّه هو المُعطي، وبِرُّ الوالدين، وألَّا تجعل المال سبب عملك”

تلك هي القاعدة الذهبية التي اعتمد عليها أبو غزالة لكي يصل إلى النجاح الساحق الذي نراه حاليًا، واسمه رامي شكور أبو غزالة وعلى الرغم من كونه فلسطيني وليس سعوديًا ولكن تمكن من إنشاء سلسلة البيك بالسعودية فأصبح مالكها ومديرها التنفيذي.

تأسيس مطعم البيك بالمملكة

تم تأسيس البيك بسنة 1974 بعدما وجد أبيه أن السعودية لا تحتوي على العديد من مطاعم تقديم الوجبات السريعة وخاصة الوجبات النظيفة المنزلية وبعد زيادة العمل في المملكة ورغبة العاملين في الطعام من الخارج فكر شكور أبو غزالة في مطعم صغير ضمن الإمكانيات لتقديم أفضل الوجبات للزائرين على أن تكون في حدود إمكانياته.

وقد تمكن من أن يتعاون مع شركة بروست الفرنسية وأصبح شكور أبو غزالة هو أول من قام بإدخال الدجاج المقلي أو ما يعرف بالبروستد بالمملكة، ومن هنا بدء أبو غزالة في استخدام أدوات ومعدات وخلطات تحضير الدجاج المقلي من أجل تقديمه للعملاء بأفضل جودة ومذاق.

كانت المشكلة الأولى هي تحديد موقع مناسب للمحل ليكون موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه وبعدما تمكن من إيجاد الموقع المناسب واجه صعوبة أخرى في الكهرباء التي لم تصل إلى الموقع، فلهذا قرر تغيير المكان ليصبح في حي الشرفية على طريقة المطار وكان ذلك هو أول فرع من فروع البيك.