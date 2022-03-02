رابط تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد وشروط القبول بعد التحديث

هنا رابط تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد حيث تم الإعلان من خلال وزارة الحرس الوطني عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة لديها، والتي يمكن أن يقوم بالتقديم عليها مختلف التخصصات والمهارات المطلوبة، كما تم الإعلان عن كافة الشروط المطلوبة للحصول على هذه الوظائف، التي يهتم بها قطاع كبير من السعوديين، وتحتوي السطور التالية على الكثير من التفاصيل حول هذه الوظائف.

رابط تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد

يمكن التقديم للحصول على أحد الوظائف المتاحة لدى الحرس الوطني من خلال الإنترنت، وهو ما يتم عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى رابط موقع الحرس الوطني على الإنترنت.

من خلال أعلى الشاشة اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط على القبول والتسجيل.

اضغط على تسجيل طلب جديد، أو تعديل طلب سابق.

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة، مع التأكد التام من صحتها.

سوف تصل إليك رسالة تفيد بإتمام التسجيل في الوظيفة بنجاح.

شروط الحرس الوطني التوظيف التجنيد

تم وضع الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الوظائف، وهذه الشروط هي:

لابد أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، كما يجب أن يكون أبويه سعوديين.

لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة.

كما يجب أن يكون لائق طبيًا.

يجب أن يتراوح عمره من 20 إلى 30 عام.

لابد ألا يكون يعمل لدى أي جهة حكومية.

امتلاك المؤهلات التي تم تحديدها من خلال اللائحة التنفيذية الخاصة بالمتقدمين.

لابد أن يكون المتقدم حاصل على الأقل على شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يكون حاصل على دورات مهنية.

كما يجب أن يكون طوله على الأقل 165 سم، مع تناسب طوله مع الوزن.

مميزات تجنيد الحرس الوطني 1443

من أهم المميزات التي يحصل عليها المواطنين من وظائف الحرس الوطني ما يلي: