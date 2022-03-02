معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي مجرب 1443

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عمر شويل - جدة تفاصيل معروض طلب مساعدة مالية من خلال الديوان الملكي، حيث يحرص الديوان على توفير الكثير من المساعدات للمواطنين، ومن أهم هذه المساعدات توفير المساعدات المالية، حيث يتمكن المواطن الذي يمر بأزمة مالية سواء بسبب المرض وعجزه عن تحمل نفقات العلاج، أو بسبب الديون، أو غيرها من أسباب، حيث توجد مجموعة من الشروط وعند توفرها يتمكن المواطن من الحصول على هذه المساعدة.

معروض طلب مساعدة مالية

يستطيع أي مواطن سعودي أن يقوم بتقديم معروض طلب مساعدة مالية إلى الديوان الملكي، ويتم إرسال هذا الطلب إلى العنوان التالي: الهدأ 7636 الرياض 12911 المملكة العربية السعودية، ولابد أن يتم إرسال هذا المعروض بعد كتابته بالصيغة المناسبة، وإرساله على العنوان الصحيح، وبعد الإرسال يتم انتظار الرد خلال شهر من تاريخ الإرسال.

معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

عند تقديم معروض طلب المساعدة لابد من كتابته بصيغة مرتبة حتى يتم النظر فيه، كما يجب أن يحتوي على نوع المساعدة التي يرغب المواطن في الحصول عليها، وتتمثل صيغة معروض المساعدة في التالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد

أتقدم بهذا الطلب إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أطال الله تعالى في عمره وبارك في صحته، وإلى أمير الديون الملكي وفقه الله تعالى، بطلب للحصول على الدعم المالي بسبب ( ويتم ذكر كل الأسباب التي تجعلك تحتاج إلى الحصول على المساعدة المالية ).

ثم يتم إرفاق كل المستندات التي تدل على احتياجك للحصول على هذه المساعدة.

وفي الختام توجه الشكر إلى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين.

كيفية تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية إلكترونيًا

تم توفير طريقة أخرى سهلة لتقديم طلب الحصول على المساعدة المالية، وتتم هذه الطريقة من خلال الإنترنت، عبر اتباع تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان الملكي.

ثم اضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمات المساعدات المالية.

سوف تجد أمامك نموذج طلب الحصول على المساعدة المالية.

قم بملء البيانات والمعلومات المطلوبة في هذا النموذج.

تأكد من صحة جميع المعلومات التي تم كتابتها، ثم اضغط على إرسال.

سوف يتم الرد عليك خلال أيام من الإرسال.