ألمانيا ولكسمبورج تؤكدان دعمهما لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار شولتس وبيتل - عقب محادثاتهما اليوم الثلاثاء- إلى الرد الحازم والمشترك المقدم من قبل ألمانيا ولكسمبورج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومع الشركاء الدوليين، والذى تمثل فى فرض العقوبات وعزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية وفصل البنوك عن نظام سويفت SWIFT الأمر الذى قيد بشكل كبير إمكانيات البنك المركزى الروسى، فضلا عن العقوبات الصارمة على الرئيس الروسى بوتين والمقربين منه.

وشددا على أن هذه الإجراءات تؤكد وقوفنا بحزم إلى جانب أوكرانيا ومواصلتنا دعمها فى الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم غير المبرر.

وأكد شولتس أن بلاده قررت تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها كما ستواصل برلين تزويد كييف بالمساعدات الإنسانية المكثفة والمواد الواقية والإمدادات الطبية.

وطالب الرئيس الروسى بوقف جميع الأعمال العدائية، وسحب القوات الروسية والعودة إلى الحوار.

من جانبه وصف رئيس وزراء لكسمبورج الوضع فى أوكرانيا بالمأساوى، لافتا إلى أنه فى أوقات الأزمات الدولية على وجه الخصوص، يكون التعاون الوثيق مع الأصدقاء والحلفاء والشركاء على رأس الأولويات.

وأكد أهمية التضامن فى حالة الحرب بالنسبة لأوكرانيا، وتقديم أفضل دعم ممكن للدول المجاورة لأوكرانيا والاستعداد أيضًا على المستوى الوطنى لاحتمال وصول عدد أكبر من اللاجئين من أوكرانيا.