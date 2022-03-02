قوات المشاة الروسية فى شوارع خيرسون بـ أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعلى صعيد متصل، كشفت قناة إكسترا نيوز الفضائية عن وجود ضربة جوية روسية استهدفت منطقة خاركيف فى أوكرانيا.
وقال مسئول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية، إن روسيا أطلقت أكثر من 400 صاروخ منذ بدء العمليات العسكرية بـ أوكرانيا وحتى اليوم الثلاثاء.
ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المسؤول الدفاعى الأمريكى، الذى لم تُشرْ إلى اسمه قوله إن الأوكرانيين لا يزالون يملكون أنظمة دفاع صاروخى جوى "سليمة" وقابلة للعمل.
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