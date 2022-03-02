الخارجية الأردنية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن موظفى السفارات، قاموا بتسهيل إجراءات عبور ودخول 506 أردنيين وعائلاتهم، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التى تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفا.





‏ وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية - "أنه تمّ تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتأمين احتياجاتهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى البلاد".

يشار إلى أنه وصل إلى الأردن 25 مواطنًا قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست وبوخارست ووارسو.

وعلى صعيد آخر، أعلن الأردن، أنه استعاد تسع قطع أثرية جرى تهريبها من المملكة إلى الولايات المتحدة، من بينها تماثيل لحيوانات حجرية من العصر الحجرى الحديث، ومذبح حجر نحاسى، وشواهد قبور، وتمثال بشرى وإبريق من البرونز.

وأقيم احتفال رسمى بدائرة الآثار العامة الأردنية، بحضور مسئولين من البلدين لتسليم القطع التى جرى استعادتها من جامع آثار فى نيويورك من قبل وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، ومكتب التحقيقات للأمن الداخلى فى نيويورك، ومكتب المدعى العام لمقاطعة نيويورك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية.

وأعرب وزير السياحة والآثار الأردنى نايف حميدى الفايز- خلال الاحتفال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)- عن شكره لجهود الفريق الأمريكى فى استعادة هذه الآثار، انطلاقًا من تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص.

من جهته، اعتبر السفير الأمريكى فى عمان، هنرى تى ووستر، أن إعادة القطع الأثرية المسروقة للأردن يعد "حدثًا تاريخيًا مهمًا، كونها "أول مجموعة آثار أردنية تتم استعادتها" تنفيذًا لبنود اتفاقية حماية التراث الثقافى المبرمة بين الولايات المتحدة والأردن عام 2019.

وقال "ووستر"، إن الاتفاقية تسهم فى معالجة وحل المشاكل الكامنة التى تؤدى للاتجار بالآثار، من خلال "تعزيز برامج التراث الثقافى الوطنى الأردنى لتوفير فوائد اقتصادية حقيقية للمجتمع الأردنى".