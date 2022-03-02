عاجل.. عقوبات قاسية من بريطانيا على بيلا روسيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة إكسترا نيوز الفضائية أن ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، أعلنت عن حزمة من العقوبات على دولة بيلاروسيا لدورها فى دعم العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية، إن العقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أى أصول فى بريطانيا تستهدف 4 من كبار المسؤولين العسكريين فى جيش بيلا روسيا. وشملت العقوبات كلا من "الجنرال فيكتور جولوفيتش، قائد الأركان والنائب الأول لوزير الدفاع فى بيلاروسيا، واللواء أندريه بورديكو، نائب وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، واللواء سيرجى سيمونيكو، نائب وزير الدفاع لشؤون التسليح، واللواء اندريه زوك، نائب وزير الدفاع". وشملت العقوبات شركتين للتصنيع العسكرى فى بيلاروسيا، اتهمتهما بريطانيا بتقديم خدمات الصيانة للطائرات العسكرية فى قاعدة بارانوفيتشى الجوية التى تنطلق منها طائرات عسكرية روسية مشاركة فى العملية العسكرية فى أوكرانيا.

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