عاجل.. بايدن يعلن قرارا اليوم بإغلاق المجال الجوى أمام الطائرات الروسية

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادرها إن واشنطن ستغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي خلال الساعات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات كندا، قرارا بإغلاق موانئها أمام السفن المملوكة لـ روسيا فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، على خلفة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال وزير النقل الكندى عمر الغبرة: "اليوم، نتخذ خطوات لإغلاق المياه والموانئ الكندية أمام السفن المملوكة أو المسجلة لـ روسيا. سنواصل اتخاذ الإجراءات للوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وكان قد قرر رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، الاثنين، حظر واردات النفط الخام الروسى.

اتخذت كندا سلسلة من الإجراءات، من بينها فرض عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وإغلاق المجال الجوى الكندى أمام الطائرات الروسية، ومنع المؤسسات المالية الكندية من التعامل مع البنك المركزى الروسى فى إطار تحركات الدول الغربية لعزل روسيا.

وفى إجراء مماثل، أعلنت الحكومة البريطانية فى بيان، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا، بما فى ذلك حظر دخول السفن التى لديها اتصالات روسية إلى الموانئ البريطانية.