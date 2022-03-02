عاجل.. بايدن يعلن حظر تحليق الطيران الروسى فوق الأجواء الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأعلن بايدن، خلال خطابه حول "حالة الاتحاد" فى الكونجرس الأمريكى، والذى تذيعه الآن قناة إكسترا نيوز الفضائية، فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية، قائلا: "لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا"، مستطردا: "نلتقى اليوم كأمريكيين بعزم لا يلين بأن الحرية تنتصر دائما على الطغيان".

وأضاف الرئيس الأمريكى: "بوتين سعى قبل 6 أيام إلى زعزعة أسس الاستقرار فى العالم بشن حرب على أوكرانيا، والشعب الأوكرانى أبدى مقاومة قوية للجيش الروسى وكل أفراد الشعب تحولوا إلى جنود بواسل".