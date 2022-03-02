عاجل.. بايدن يتوعد بوتين أمام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال خطابه حول "حالة الاتحاد"، والذى ألقاه أمام أعضاء الكونجرس الأمريكى، اليوم الأربعاء.
وأشار بايدن إلى أن بوتين بات منعزلا عن العالم أكثر من أى وقت سابق، لافتا إلى أن الروبل الروسى فقد 33% من قيمته والاقتصاد الروسى بات يترنح الآن.
وأكد الرئيس الأمريكى أن حرب بوتين على أوكرانيا كانت مخططة مسبقا وغير مبررة لكن الناتو والغرب كانا مستعدين.
وأشاد بايدن بالشعب الأوكرانى ورئيسه، مشددا على أن الشعب يحارب ببسالة وشجاعة، كما أن الرئيس الأوكرانى بات مصدر إلهام للعالم، معتبرا أن بوتين سيحقق مكاسب ميدانية، لكنه سيواجه تداعيات طويلة الأمد.
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