عاجل.. بايدن يعلن موقف الجيش الأمريكى النهائى من الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى خطاب حالة الاتحاد والذى ألقاه أمام أعضاء الكونجرس الأمريكى منذ قليل.

خطاب بايدن أمام الكونجرس

وأكد بايدن ً أن قوات الجيش الأمريكى لن تنخرط فى الحرب الدائرة فى أوكرانيا، إلا أنها ستعزز من قوة حلف الناتو.

واعتبر بايدن أن نظيره الروسى فلاديمير بوتين، أساء تقدير رد الفعل القوى والموحد للغرب على عمليته العسكرية فى أوكرانيا، وراهن على شق الصف الغربى لكنه أخطأ فى حساباته.