خطط ما بعد أوكرانيا.. "خريطة لوكاشينكو" كشفت الخطة السرية

وجاءت هذه الإشارة من الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حليف روسيا، الذي قدم عرضا للحرب في أوكرانيا عبر خريطة شرح فيها التطورات.

وتظهر الخريطة مناطق العملية العسكرية في أوكرانيا، كما أظهرت أن العمليات موجودة في الدولة الجارة مولدوفا، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.

ولوكاشينكو، حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، استخدمت أراضي بلاده في الحرب الدائرة بأوكرانيا، بحسب ما تقول كييف، لكن مينسك نفت ذلك.