جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المسئول الدفاعى الأمريكى، الذى لم تذكر اسمه، قوله إن هذه المنطقة لا تزال تتنازع عليها الأطراف بشدة.
وأكد المسئول الأمريكى على أن القوات الروسية تواصل التقدم فى جنوب أوكرانيا وتحقق "مزيدًا من النجاح هناك، من حيث التحرك على طول محاورها".
وتابع المسئول الدفاعى أن مدينة خيرسون الأوكرانية تبدو "مدينة متنازع عليها إلى حد كبير فى هذه المرحلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول أمريكى: لا نزال نرى قتالا عنيفا فى مدينة خاركيف الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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