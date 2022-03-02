الشيوخ الأمريكي: بايدن اقترح تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن مساعدة أمريكية بأسلحة “فتاكة” وصلت إلى أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اقترح تقديم مساعدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، موضحاً أن المساعدات ستنقسم ما بين معدات دفاعية وإغاثة إنسانية.

فيما قال مسؤول دفاعي أمريكي إن تحرك روسيا العسكري نحو العاصمة الأوكرانية كييف تعثر، لأن قواتها تواجه تحديات لوجيستية منها نقص الغذاء لبعض الوحدات، وأنها تعيد على ما يبدو تقييم كيفية المضي قدما صوب المدينة.

وأضاف المسؤول أن أحد أسباب توقف التقدم شمالي كييف هو أن الروس أنفسهم يعيدون حشد صفوفهم ويحاولون التكيف مع التحديات التي يواجهونها.