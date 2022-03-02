عاجل- إجراء دبلوماسى من اليابان بشأن أزمة أوكرانيا وروسيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - بأن الموظفين المتبقين غادروا السفارة، مشيرة إلى أن هناك مكتب اتصال مؤقت فى مدينة "لافيف" الواقعة غربى أوكرانيا سيعمل على تأمين سلامة نحو 120 مواطنا يابانيا فى أوكرانيا ومساعدتهم على مغادرة البلاد.

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