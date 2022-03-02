نداء بفرض حظر جوي في أوكرانيا.. أميركا تخشى مواجهة روسيا

منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وثمة مطالبات متزايدة بفرض حظر جوي من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إنه يتحتم على المجتمع الدولي "التفكير بإغلاق مجالاته الجوية بالكامل أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية".

وقال زيلينسكي في كلمته التي بُثت عبر فيسبوك إن القوات الروسية نفذت في أيام الاجتياح الأولى 56 ضربة صاروخية في أوكرانيا، وأطلقت 113 صاروخ كروز، فيما يحدد الرئيس الأوكراني آلية فرض الحظر الجوي.

ماذا يعني الحظر الجوي؟

يقوم بفرض حظر الطيران دولة أو مجموعة من الدول على دولة أخرى، حيث يتم تدمير أي طائرة تحلق في النطاق الذي يحظر فيه الطيران، وأحياناً تُدمر دفاعاتها الجوي أيضاً من قبل الدول التي تفرض الحظر، بحسب ما يشرح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي.

وحول أهمية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، يوضح هريدي في حديثه لموقع "دوت الخليج" أن قرار مجلس يصبغ شرعية دولية فقط على الإجراء، لكن عدم إصدار قرار كهذا لا يكبل إرادة إحدى الدول العظمى إذ ما قررت فرض حظر جوي على أي دولة، وبالأخص إذا كانت تلك الدولة ضعيفة.

وفي السياق، يشير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أهم الوقائع التي فرض فيها حظر الطيران، ويأتي في مقدمتها حظر الطيران الذي طبق في شمال وجنوب العراق في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991، وكذلك تم تطبيقه في يوغسلافيا في تسعينيات القرن الماضي إبّان حرب البوسنة والهرسك.

كما طُبق حظر الطيران في ليبيا عام 2011، لوقف استهداف الطائرات الحربية للمدنيين آنذاك، إلى جانب ذلك لم يتم تطبيق الحظر في سوريا بسبب التواجد الروسي، تعقيدات الأمور على الأرض، فتم الاكتفاء بالتنسيق العسكري بين جميع الأطراف.

هل يمكن تطبيقه الحظر في أوكرانيا؟

يؤكد هريدي أن تطبيق الحظر الجوي لا يتم تطبيقه إلا على الدول الضعيفة بالأساس، فقط، أمَّا تطبيقه في مواجهة دولة قوية مثل روسيا، يعد أمراً في غاية الخطورة، ورفضته الولايات المتحدة بشكل رسمي، لما له من تداعيات.

ورغم النداءات الأوكرانية بفرض حظر جوي في الأجواء الأوكرانية، رفضت الولايات المتحدة فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، إذ أكَّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في إفادة للصحفيين إن هذه الخطوة تعد بمثابة إرسال قوات أميركية لمحاربة روسيا.

وأضافت ساكي، أن فرض حظر الطيران يتطلب نشر الجيش الأميركي لتطبيقه، وهو ما يضع الجيش الأميركي في مواجهة روسيا، وهو الأمر الذي لا توّد أميركا الانخراط فيه.

وإلى جانب الرفض الأميركي، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زياة لبولندا إن "الخيار العسكري لمساعدة أوكرانيا يعني الدخول في حرب مع روسيا"، موضحاً أنّ "فرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيدفعنا لإسقاط مقاتلات روسية ما يعني الدخول في الحرب".

ويستبعد مراقبون غربيون انخراط حلف الناتو في هذا النهج العدائي، فبحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز الأميركية، فإن فرض منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية يعني اندلاع أول نزاع عسكري بين بلدين يتحكمان معاً بنحو 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم.