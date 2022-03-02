قال الجيش الروسي، الأربعاء، إنه استولى على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا في اليوم السابع لغزو موسكو هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب.
وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية إن "الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون".
من جانبه، أكد حاكم مقاطعة خيرسون الأوكرانية أن القوات الروسية تطوّق المدينة بالكامل دون الحديث عن سيطرة كاملة.
وذكرت السلطات الأوكرانية أن ميناء ماريوبول الواقع في جنوب شرق البلاد يتعرض لقصف متواصل من القوات الروسية وإنها لا تتمكن من إجلاء الجرحى.
وقال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو على الهواء مباشرة على التلفزيون الأوكراني: "نحن نقاتل ولن نتوقف عن الدفاع عن وطننا".
إنزال جوي في خاركيف
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أنّ قوات روسية محمولة جوّاً نفّذت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، إنزالاً في خاركيف شرقي البلاد، مؤكّداً أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ هؤلاء "الغزاة" في ثاني كبرى مدن البلاد.
وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تلغرام إنّ "قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف وهاجمت مستشفى محلياً".
وأضاف: "هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين".
ويأتي الإعلان عن هذا الإنزال في اليوم السابع للاجتياح الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير واشتدّت حدّته الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرب أوكرانيا.. خيرسون بقبضة الجيش الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.