حرب أوكرانيا.. خيرسون بقبضة الجيش الروسي

قال الجيش الروسي، الأربعاء، إنه استولى على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا في اليوم السابع لغزو موسكو هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية إن "الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون".

من جانبه، أكد حاكم مقاطعة خيرسون الأوكرانية أن القوات الروسية تطوّق المدينة بالكامل دون الحديث عن سيطرة كاملة.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن ميناء ماريوبول الواقع في جنوب شرق البلاد يتعرض لقصف متواصل من القوات الروسية وإنها لا تتمكن من إجلاء الجرحى.

وقال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو على الهواء مباشرة على التلفزيون الأوكراني: "نحن نقاتل ولن نتوقف عن الدفاع عن وطننا".

إنزال جوي في خاركيف

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أنّ قوات روسية محمولة جوّاً نفّذت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، إنزالاً في خاركيف شرقي البلاد، مؤكّداً أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ هؤلاء "الغزاة" في ثاني كبرى مدن البلاد.