عاجل- ضربات صاروخية.. قصف روسى على ضواحى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد مراسل "إكسترا نيوز" فى مداخلة له صباح اليوم، أن صافرات الإنذار دوت على مدار ساعات الليل.

وفى سياق آخر، أعلن الجيش الأوكرانى، أن القوات الروسية تواصل شن الضربات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستستهدف مواقع فى العاصمة كييف تابعة لجهاز الأمن الأوكرانى ووحدة عمليات خاصة، مؤكدة أن الضربات تهدف إلى منع "هجمات المعلومات" على روسيا، وحثت القريبين من تلك المواقع على المغادرة.