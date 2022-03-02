قوات دونيتسك الانفصالية تعلن محاصرة مدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلنت قوات إقليم دونيتسك الانفصالية عن محاصرة مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء.
وطالبت القوات الانفصالية المدنيين بإخلاء المدينة اليوم.
وكانت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس” نقلت أمس الثلاثاء عن المتحدث باسم الانفصاليين في منطقة دونيتسك، إدوارد باسورين، قوله إن بإمكان السكان مغادرة المدينة بحلول اليوم الأربعاء.
وأضاف باسورين: “نحن نضمن السلامة في أجزاء من الطريق الرئيسي E58 في اتجاه منطقة زاباروجيا وفي اتجاه أراضي الاتحاد الروسي”، مضيفا أنه من المقرر أن تساعد قوات روسية في ذلك.
وتشهد مدينة ماريوبول معارك كثيفة، فيما يُخشى أن يستولي الجيش الروسي على المدينة المطلة على بحر آزوف.
وكانت روسيا قد أوضحت، أمس الثلاثاء، على لسان سفيرها في مصر، جيورجي بوريسينكو أن الهدف من المعارك الجارية هو نزع السلاح التام والشامل لأوكرانيا لا إلى احتلالها.
وأضاف الدبلوماسي الروسي “من الضروري وضع حد للعدوان على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك التي قطعهما نظام كييف نفسه بالضغط من الأراضي الأوكرانية خلال سنوات من القصف”.
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