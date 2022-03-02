عاجل- النواب الليبى يعلن موعد أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بليحق -فى تصريح عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك" وفقا لوكالة الأنباء الليبية /وال/- أن جلسة أداء اليمين الدستورية ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق غدا الخميس فى تمام الثانية عشر ظهراً. من جهته، ذكر المركز الإعلامى لرئيس مجلس النواب أن الجلسة ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، إضافة إلى ممثلى المجتمع الدولى.

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