عاجل- أول إجراء اقتصادى روسى ردا على العقوبات الغربية

وأضافت الوكالة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لرحلات الإجازة، توصى الوكالة باختيار البلدان المفتوحة للسفر لأغراض السياحة والتى لم تفرض أى قيود ضد روسيا.
وأشارت إلى أنه أصبح يتعذر على السياح الوصول إلى عدد من الوجهات حاليا، من بينها بعض بلدان أمريكا اللاتينية، بسبب قيود المجال الجوى التى يفرضها الاتحاد الأوروبى وكندا، حيث يرتبط الطريق إليها بمخاطر متزايدة مثل كوبا والدومينيكان والمكسيك وفنزويلا.
وفى السياق أيضا، أوصت الوكالة منظمى الرحلات السياحية بوقف مبيعات الرحلات السياحة إلى البلدان التى فرضت عقوبات ضد روسيا، وكذلك إلى منطقة البحر الكاريبى، لأن الطريق إليها يمر عبر المجال الجوى المغلق.
أما بالنسبة للسائحين الذين حجزوا بالفعل مثل هذه الرحلات، تنصح الوكالة بتحديد وجهة بديلة بالتشاور مع شركة السياحة التى حجزوا من خلالها، كما ناشدت الوكالة السائحين بمتابعة آخر التطورات والمعلومات عبر وزارة الخارجية الروسية، ووكالة السياحة الفيدرالية ووكالة النقل الجوى الفيدرالية حول التغيير فى وضع الوجهات السياحية الحالية.
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