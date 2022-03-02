"ظلال سوداء" للحرب.. الأوكرانيون يدفعون الثمن من صحتهم

على غرار ما هو معتاد في الحروب والصراعات العسكرية، تكون القطاعات الصحية والطبية الأكثر تضررا وتعرضا للضغط الهائل والمتواصل، نظرا إلى انهماكها في عمل شاق، من أجل إنقاذ حياة الجرحى، إلى جانب تقديم الخدمات الروتينية للمرضى.

وبحسب شهادات من أطباء وعاملين في القطاع الصحي من داخل أوكرانيا، وتحديدا من عاصمتها كييف، ثمة مخاوف من تأثر القطاع الطبي والدوائي سلبا إذا استمرت الحرب، حيث تلوح بوادر شح في الأدوية بالصيدليات، وبعض أنواعها على وجه الخصوص يكاد يصبح مفقودا.

الطبيب وائل العلمي، يقول في حديث مع موقع "دوت الخليج"، "كل شيء متوفر الآن، لأننا نتحدث عن حرب مر أسبوع فقط على اندلاعها، لكن مع استمرارها فلا شك سينفد الدواء والغذاء وكل شيء، حيث أن الدولة الأوكرانية لم تكن ترجح وقوع حرب تستمر لمدة طويلة، ولهذا فهذه الحرب ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية لا بد من تداركها والعمل على تلافيها بأسرع وقت".

ويضيف "نحن نتحدث عن حرب، أي ثمة ضحايا ومصابون بعاهات قد تكون مستدامة، بحاجة للرعاية والتطبيب وتوفير الأدوية والعلاجات ومختلف المستلزمات الطبية واللوجستية الصحية، وهذا كله مهدد بطبيعة الحال بالنقص والنفاد مع مرور الوقت”.

وتابع: "كأطباء وكوادر صحية نبذل قصاري جهدنا ونحن على استنفار كامل تحسبا لأي طارىء"، مضيفا: "أنا مثلا الآن أعمل كطبيب في أحد المستشفيات الميدانية في العاصمة كييف، على أمل أن تتوقف الحرب ولا تتدهور الأوضاع أكثر".

خشية من المستقبل

أما الطبيب، إسلام دبابسة، فيقول في حوار مع "دوت الخليج"، "بخصوص توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، هناك طبعا نقص بدأ يلحظ فيها، فالكثير من الصيدليات تعرف نقصا في الدواء المعروض، فما هو متوفر يكفي بالكاد لأسبوع أو أسبوعين، وهذا مؤشر مقلق للغاية بالطبع".

أما بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية والطبية الأوكرانية، فالتجهيزات جيدة، كما يقول الطبيب العربي الأوكراني، تحسبا لكافة الاحتمالات الطارئة.

وحول الوضع الإنساني عامة والطبي خاصة في أوكرانيا مع مرور قرابة أسبوع على بدء الحرب، يقول عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، في حديث مع دوت الخليج: "بالنسبة للدواء وكذلك الغذاء بدأ يقل بشكل واضح، وثمة احتمالات مأساوية في الأوضاع الإنسانية عامة، والأدوية باتت بعض أنواعها مفقودة، والناس يقفون ساعات في طوابير أمام مراكز البيع والصيدليات للحصول عليها، لكن دون جدوى".