جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الوزارة فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الأمريكية: "وفق المعلومات الواردة إلينا من قواتنا فإن المعارك دائرة الآن.. المدينة لم تؤخذ كاملة، لا زالت بعض الأجزاء تحت سيطرتنا".
وكانت وسائل إعلام فى روسيا أعلنت سابقا تمكن القوات الروسية من السيطرة بشكل كامل على المدينة الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أوكرانيا ترد على أنباء سقوط خيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.