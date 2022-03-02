الخارجية: تسهيل عبور 415 اردنيا على المعابر الحدودية مع أوكرانيا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن موظفي السفارات، قاموا حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 415 مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولدوفا.

وأكدت في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، "تم تأمين أبنائنا وبناتنا وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة".

يشار الى أن 22 مواطنا اردنيا وصلوا إلى الاردن قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست وبوخارست ووارسو.

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