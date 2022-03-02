لافروف يتحدث عن "شكل" الحرب العالمية الثالثة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن الحرب العالمية الثالثة في حال اندلاعها ستكون نووية ومدمرة.
جاءت تصريحات لافروف، التي نقلتها وكالة "ريا نوفسوتي" الروسية، بالتزامن مع إكمال الحرب في أوكرانيا أسبوعها الأول.
وقال لافروف إن بلاده التي أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، الأسبوع الماضي: "ستواجه خطرا حقيقيا إن حصلت كييف على سلاح نووي".
وأضاف أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أسلحة نووية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أمر بعيد اندلاع الحرب بوضع الأسلحة الاستراتيجية، بما فيها تلك النووية، في حالة تأهب، مما أثار المخاوف من اتساع دائرة الحرب إلى مديات مخيفة.
"لا مجال لعزلنا"
وتعليقا على العقوبات الغربية على روسيا، ومنها حظر الطيران، أكد لافروف أنه لا يمكن عزل بعده، فلديها الكثير من الأصدقاء.
وفي إطار المفاوضات الجارية مع كييف، أكد وزير الخارجية الروسية أن القرم جزء من روسيا وهذا غير قابل للنقاش.
واتهم الوفد الأوكراني بالعمل على تأجيل المفاوضات وتأخيرها بإيعاز من واشنطن.
وتابع: "ينبغي على السلطة في كييف أن تراعي مصالح كل القوميات التي تعيش في البلاد".
ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن وفد بلاده مستعد لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا مساء اليوم.
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