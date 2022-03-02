رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 52 استحقاق مارس 2022

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عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء عن نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة 52 المقرر إيداعها خلال شهر مارس الجاري . ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 52 من خلال موقع حساب المواطن وفي نفس الوقت يمكن الاستعلام عن قيمة الدعم الشهري لمن صدرت لهم نتائج الأهلية من خلال حاسبة الدعم التقديرية في حساب المواطن .

نتائج الأهلية في حساب المواطن

تعتبر الأهلية هي المعيار الأساسي الذي يتم من خلاله التأكد من انطباق شروط حساب المواطن على المستفيدين سواء المستفيد التابع أو المستفيد الرئيس وإذا فقد المستفيد أحد شروط الأهلية يتم استبعاده بشكل فوري ولا يمكنه التقدم بطلب تسجيل جديد في حساب المواطن ولكن يمكنه التقدم بالاعتراض على عدم الأهلية خلال مدة محددة كل دورة.

شروط حساب المواطن

هي الشروط التي تؤهل الشخص لأن يحصل على دعم حساب المواطن وتشمل ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

الإقامة في السعودية بشكل دائم بحيث لا تزيد مجموع الأيام التي قضاها خارج المملكة أكثر من 90 يومًا في السنة.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري حد الدخل المانع من حساب المواطن .

تقديم المستندات الدالة على حالة المستفيد خاصة ما يتعلق بالدخل والسكن والحالة الاجتماعية وغيرها.

تحديث حساب المواطن بشكل دوري حتى لا يتم استبعاد المستفيد من الدعم بسبب عدم تحديث بيانات حساب المواطن.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية

يتم الاستعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن من خلال ما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية .

. الانتقال إلى الدفعات

اختيار الدفعة الحالية

تحديد المستفيد الذي ترغب في الاستعلام عنه

اضغط على عرض الحالة لمعرفة نتيجة الأهلية في حساب المواطن.

وفي حالة عدم شمول أحد المستفيدين من الدعم بنتائج الأهلية يظهر السبب في خانة السبب الذي بناء عليه تم رفض الأهلية وعليه من حق المستفيد الرئيس التقدم بطلب اعتراض على الأهلية بعد إزالة السبب.

يتم تقديم الاعتراض خلال 90 يومًا من إيداع الدعم بعد إزالة أسباب الاستبعاد من الدعم مع تقديم المستندات الجديدة الدالة على صحة البيانات وفي حال قبول الاعتراض يصرف الدعم مع الدفعات التالية.

متى حساب المواطن ؟

يذكر أن موعد إيداع حساب المواطن سيكون يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 وفقًا للجدولة الزمنية التي تحدد موعد إيداع دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولو تصادف اليوم العاشر مع يوم الجمعة يتم تقديم موعد حساب المواطن إلى يوم الخميس أما لو تصادف مع يوم السبت يتم تأجيله إلى يوم الأحد.