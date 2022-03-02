عاجل- أسعار خام برنت تسجل أرقاما قياسية جديدة

جدة - نرمين السيد - وصعدت أسعار النفط بنحو 7% فى جلسة اليوم، إذ لامس خام برنت مستوى 113 دولارًا للبرميل، كما ارتفع سعر الخام الأمريكى بنحو 5% ليصل إلى 109.33 دولار للبرميل.
وتثير العقوبات المتزايدة التى تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذى ينعكس ارتفاعاً فى الأسعار.
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