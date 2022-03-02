عاجل- الاتحاد الأوروبى يستبعد 7 بنوك روسية من نظام سويفت

جدة - نرمين السيد - ويستثنى الاستبعاد مصارف روسية من نظام سويفت والاتحاد الأوروبى دفعات الغاز والنفط، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكان الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا قد اتفقوا على ضمان عزل بنوك روسية مُختارة عن نظام سويفت للإضرار بقدرتها على العمل على مستوى العالم، على خلفية هجوم أوكرانيا.

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