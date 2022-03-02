عاجل- تصريح جديد من روسيا حول علاقتها مع الناتو

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، أنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو"، مشيرًا إلى أن بلاده تؤيد حل القضايا مع الحلف عن طريق الإجراءات السياسية والدبلوماسية.





وقال جروشكو: "من الصعب أن أقول كيف ستتغير العلاقات بيننا وبين حلف شمال الأطلسى، فمن المفهوم أنها لن تكون كما كانت فى السابق". وأضاف جروشكو: "لقد أيدنا الحلول السياسية والدبلوماسية دائمًا وليس الحلول العسكرية"، وتابع: "لقد حذرنا طوال الوقت من أنه إذا تعذر حل المشاكل سياسيًا على أساس توافق الآراء وعلى أساس توازن المصالح، فسيتعين علينا اتخاذ الإجراءات التى نراها ضرورية، وعندئذ سيكون الأوان قد فات للسؤال عن سبب قيامنا بذلك".

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