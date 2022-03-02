نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن نتائج المتوسط 2022/2021 الخارجي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك الاستعلام عن نتائج المتوسط 2022/2021 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان ، حيث تزايدت الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من أجل رابط الاستعلام المباشر على تلك النتائج التي جاءت خطوات الاستعلام عنها الكترونياً بمنتهى السهولة امام جميع الطلاب والطالبات

لينك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021/2022

لينك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط قد تم الإعلان عنه بشكل مؤخرا بعد التأكيد على ان نتائج الطلاب والطالبات بامكانكم للاستعلام عنها أون لاين بمنتهى السهولة واليسر بعد الانتهاء من أعمال تفعيل امكانية الاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي سيفعل خدمة البحث عن تلك النتائج بمنتهى السهولة أمام جميع الطلاب والطالبات، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الخطوات الصحيحة والمفعلة أمام جميع الطلاب لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة الممكنة

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا الشغال على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور

تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقمي الامتحاني الخاص بالطالب داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

هذا وقد تم التأكيد على ان يجري حالياً أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى شتي المحافظات العراقية استعداداً حتى يتم الكشف عن تلك النتائج بمنتهى السهولة على مستوى جميع المحافظات العراقية، على ان يصبح بامكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج فور ان يتم الاعلان عنها فى شتى المحافظات العراقية على ان نتابع على مدار الساعة بكافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج

مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى معدل كبير وملحوظ وراء اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الاول التي يستمر عمليات رفعها حتي الان استعداداً حتي يتم التأكيد على اعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية او من قبل موقع نتائجنا كموقعان تم الاعلان الرسمي عن تفعيلها حتي يصبح بامكان جميع الطلاب اجراء الاستعلام عن تلك النتائج