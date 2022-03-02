نفاد الوقود فى سريلانكا مع تفاقم أزمة الدولار

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى سريلانكا، اليوم الأربعاء، أن وسائل النقل العام تعطلت بسبب نفاد الديزل من الحافلات، مع تفاقم أزمة الصرف الأجنبى فى البلاد مع عدم وجود دولارات لاستيراد الوقود.





ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، عن جمعية مالكى الحافلات الخاصة، أنها تمكنت من تشغيل حوالى ربع أسطولها المكون من 20 ألف مركبة فقط، بينما أفاد السائقون بالوقوف فى طوابير لمدة سبع ساعات لتعبئة الوقود. واضطر العديد من الركاب إلى استخدام دراجاتهم النارية وسياراتهم الصغيرة، بعد أن حذر مشغلو الحافلات من تقليص جداولهم بشكل كبير. ورفعت شركة (لانكا)، إحدى أكبر موردى الوقود فى سريلانكا، الأسعار بنسبة تصل إلى 12% منذ يوم السبت الماضي، بينما قالت شركة سيلان بتروليوم المملوكة للدولة إنها طلبت من الحكومة أيضًا السماح لها برفع الأسعار.

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