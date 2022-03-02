نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات والأقسام برقم الامتحاني PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات والأقسام نستعرضها ونتابعها الان، حيث البحث يتزايد الى معدل كبير جراء الكشف والاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان بالخطوات كيفية الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، الذي أكد على بدء أعمال إعلانها بعد الاشارة على معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية بشكل مؤخر

نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الأقسام التي جاءت أمام الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث معدلات البحث على جوجل قد تزايدت بشكل كبير وملحوظ من أجل متابعة تفاصيل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم التأكيد على ان امكانية اجراء للاستعلام عنها أون لاين فى جميع المحافظات العراقية بعدما تم الإعلان عن مصاريف الجامعات العراقية او على شروط القبول داخل الجامعات العراقية، حيث حددت وزارة التربية والتعليم العراقية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب ان تطابق مع المتقدمين على القبول الموازي من ضمنها ان لا يقل مجموع التقدم على المجموعة الطبيقة عن 3درجات فيما فوق، عليه نبدأ الان فى عرض امامكم خطوات الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان مع حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية من المنزل على نحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

كلية طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

كلية الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

كلية هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي