سجل:- رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd والشروط اللازمة لاستحقاق الدعم نقدمها لكم، فإن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور تزايدت عمليات البحث عنه في الساعات الأخيرة، خاصة بعدما تم فرض هذا النظام الحديث من قبل الحكومة، حيث كان الهدف الرئيسي من إنشائه أن يتضمن الأفراد المستحقين، الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالنظام القديم، وذلك بهدف مساعدتهم وسد احتياجاتهم قدر المستطاع، ويعد هذا النظام أحد الخطوات التي يتم اتخاذها لتحقيق ما يعرف باسم “رؤية 2030 م”، كل هذا وأكثر نتعرف عليه من خلال هذا المقال، تابعونا.

سجل:- رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd

يمكن للشخص الذي تتوافر به الشروط التي أقرتها الوزارة التسجيل داخل المنصة، ويتم ذلك بإتباع عدد من الخطوات تتمثل في الآتي:

النقر على الرابط الخاص بالمنصة المتاح على شبكة الإنترنت وهو كالتالي sbis.hrsd.gov.sa.

النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

ثم الضغط على كلمة “إنشاء حساب جديد”.

يلزم اختيار خانة تسمى “الخدمات الإلكترونية” ومن ثم الضغط على أيقونة “حماية المعاشات”.

بعد تمام التأكد من استكمال كافة الاجراءات السابق ذكرها، يجب أن يتم الضغط على رمز يسمى “تسجيل الدخول للخدمة”.

يجب أن يحدد الشخص المتقدم مكتب الضمان بالإضافة إلى تحديد الفئة.

يشترط كتابة كافة البيانات والمعلومات بصورة صحيحة ودقة عالية، ومن ثم مراجعتها للتأكد من صحتها.

تتمثل الخطوة التالية في قراءة كافة الشروط والاحكام التي تظهر امامك داخل الموقع ومن ثم الموافقة عليها .

ثم الضغط على كلمة إرسال.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأفراد المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، ونوضحها من خلال الآتي: