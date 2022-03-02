لينك التسجيل في القروض السكنية للشباب 2022 عبر الرابط الرسمي لمبادرة رئيس الحكومة

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عمر شويل - جدة التسجيل في القروض السكنية للشباب 2022، لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل الحكومة الليبة ن الرابط والذي من المقرر أن يتم من خلاله التسجيل في القروض السكنية الجديدة التي قد تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن انطلقت مبادرة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة التي تهدف الى مساعدة الشباب في ليبيا، والتي تكمن في الوحدات السكنية الخاصة بالشباب، والجدير بالذكر أن التقديم متاح إلكترونيًا للشباب التي تنطبق عليهم شروط الحصول على الوحدات السكنية، ويكون ذلك عن طريق ادخال بعض البيانات الخاصة بكل متقدم للتعرف على الهوية الخاصة به، حيث انه اهم شروط الحصول على القروض أن يكون المتقدم ليبي الجنسية وغير مُجنس، حيث أن أي جنسية أخرى لم يتم قبول الطلب الخاص بها لأن المبادرة تهدف إلى مساعدة الشباب الليبي في كافة مناطق ليبيا.

التسجيل في القروض السكنية للشباب 2022

بعد ان تمت اتاحة رابط التسجيل في القروض السكنية للشباب 2022 قد تم الإعلان عن بعض الأوراق التي يتم طلبها للحصول على الوحدات السكنية الخاصة بالشباب، وقد جاءت أهم تلك الشروط هو تقديم إفادة بعدم امتلاك مسكن تكون من مختار محلة بعدم امتلاك سكن باسم مقدم الطلب او اسم الزوجة أو احد أبنائه القصر، وذلك بعد أن يكون المتقدم ليبي الجنسية وبين ثمانية عشر وحتى خمسة واربعون عامًا، بالاضافة إلى نسخة من شهادة إثبات الدخل وتتمثل في شهادة راتب للموظفين، على أن تكون مختومة بختم رسمي.

خطوات التسجيل في القروض السكنية للشباب 2022

يمكن الآن للجميع التعرف على خطوات التسجيل في القروض السكنية للشباب 2022، حيث ان كافة الخطوات الخاصة بالتقديم قد جاءت مثل الخطوات التالية:

خطوات التسجيل في القروض السكنية للشباب 2022 انقر على الرابط التالي وهو رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا.

بعد الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول اضغط على “التقديم في القروض السكنية للشباب ليبيا”.

سيطلب منك الموقع العديد من البيانات، قم بإدخالها بشكل صحيح.

بعد التأكد من صحة البيانات المُدخلة قم بالضغط على تقديم، وعند مراجعة الطلب الخاص بك سيتم التواصل من قبل المسؤولين.

لا زال حتى الآن هناك الكثير من المواطنين الليبين يبحثون عن الرابط الرسمي لمبادرة رئيس الحكومة الليبية للإسكان الشبابي ومساعدة الاسر المحتاجة، حيث فعلت الحكومة هذا الرابط مؤخراً لتستقبل من خلالة طلبات التسجيل في القروض، هذا ويمكن التسجيل الآن بكل سهولة في القروض من خلال اتباع الخطوات التي ذكرناها لكم في السطور السابقة من هذا المقال.