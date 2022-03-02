أسباب تجميد الحساب وكيفية تنشيطه في مصرف الراجحي

أسباب تجميد الحساب وكيفية تنشيطه في مصر ف الراجحي يوجد أسباب عديدة لتجميد الحساب في البنوك لذلك يرغب العديد من العملاء في معرفه هذه الخطوة يعد بنك الراجحي من أكثر البنوك شهرة في المملكة العربية السعودية ونموذجا للمعاملات الإسلامية بالإضافة إلى ذلك يعمل على تشجيع عملائه و محاوله إيجاد حلول المشاكل والعقبات كما يتميز المصرف بالمصداقية والشفافية لأنه من أفضل وأنجح البنوك في السعودية من خلال هذا التقرير سوف نعرض عليكم قراء موقع ثقفني أسباب تجميد الحساب في مصر الراجحي وكيفيه إعادة تنشيط و تفعيل الحساب المجمد في بعد تجميد الحساب من البنك

ما هي أسباب تجميد حساب الراجحي

يوجد الكثير من الحالات قام بنك الراجحي بتجميد حساباتها ومن أبرزها الأتي:

إذا كان حساب العميل لا يوجد به أي أموال “بدون رصيد”. في حالة أن يكون العميل مدينا بدين للبنك أو طرف أخر يقوم البنك بتجميد الحساب. إذا كان لدي العميل حساب غير ضروري يقوم البنك بتجميده. مخالفة قواعد وشروط البنك ولم يقوم العميل بتحديث بياناته. في حالة إذا غير العميل هويته أو مكان إقامته. وجود حساب راكد فلن تكون هناك معاملات بنكية مثل عمليه السحب أو الإيداع لمدة ثلاث سنوات متتالية تقريبا.

كيفية تنشيط حساب الراجحي المجمد

الجدير بالذكر أن عملية التجميد للأموال ببنك الراجحي فيها أشارة على فقدان العميل المقدرة علي عدم القدرة أو التصرف في أمواله ومن هنا كانت الضرورة أو الحتمية لمعرفة خطوات تنشيط الحساب وهي كما يلي:

يتوجب على العميل التوجه إلى اقرب فرع من فروع مصرف الراجحي الذي يجري حسابه فيه لمعرفة المشكلة.

يقوم العميل بالسؤال والتحقق من سبب حظر البنك للحساب.

يقوم العميل بتقديم طلب لتنشيط الحساب الراكد.

ثم يقوم فرع البنك بإلغاء حظر الحساب المستفسر عنه و إعادة تنشيطه حتى يتمكن العميل أن يقوم بعمليات السحب والإيداع أو الصرف.

يعد مصرف الراجحي من احد البنوك الهامة حيث انه واحد من المصارف التي لا تقوم بضرر لمصالح عملائها عند تجميد الحساب.

ما معنى تجميد حساب الراجحي

المعنى المفهوم والذي تعنية كلمه تجميد الحساب يعني عدم تمكين مالكة من اجراء أي معاملة أو اجراء أي معاملة من رصيد المصرف.