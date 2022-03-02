عاجل.. بايدن: كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بحظر النفط والغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الأمريكى، بحسب ما أوردت قناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل، أن القوات الروسية تستهدف المناطق السكنية فى أوكرانيا.

ولفت بايدن، إلى أنه يوجد تواصل مع الرئيس الأوكرانى هو الوحيد الذى يحدد قرار البقاء فى كييف أو المغادرة.

وكانت القوات الروسية، شنت عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية وسط إدانة من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، مما تسبب فى فرار الآلاف من المواطنين إلى الحدود مع البلاد المجاورة.